Si completa oggi il doppio appuntamento della MotoGp ad Aragon, che vive oggi la seconda gara consecutiva sul circuito spagnolo dopo quella di sette giorni fa. Il Gran Premio di Teruel, questa la denominazione, si prepara dunque a regalare spettacolo ed emozioni, provando a replicare i fuochi d’artificio di domenica scorsa, quando a prendersi la vittoria fu Rins. Oggi la Honda fa paura, ma le Yamaha e le Suzuki non hanno nessuna intenzione di fare la parte delle comparse. Si spengono i semafori ad Aragon, ecco la partenza del GP di Teruel:

🚥 LIGHTS OUT IN TERUEL! 🚥

The field flood down into the tight Turn 1! 💨#AlcanizGP 🏁 pic.twitter.com/U84VMoMR9J

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2020