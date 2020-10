Si comincia, i semafori si spengono e il Gran Premio di Aragon può finalmente partire. Emozioni e spettacolo all’orizzonte per una gara che promette parecchi colpi di scena, con Quartararo che scatta davanti seguito da Viñales e Crutchlow. In difficoltà Dovizioso, confinato in quinta fila e costretto a risalire la china per continuare a giocarsi il Mondiale. Ecco il video della partenza:

