Due zeri nelle ultime due gare, un decimo posto in griglia oggi a Le Mans che conferma il momento nero di Valentino Rossi, lontano parente del pilota ammirato in questo avvio di stagione. Il Dottore sembra aver perso il suo tocco, faticando con una Yamaha che ormai da un po’ di settimane non sente più sua e che lascerà a fine stagione.

Un duro colpo per il pesarese, costretto ad inseguire gli avversari senza riuscire a togliersi quelle soddisfazioni che meriterebbe. In gara prima spinge e poi crolla, in Qualifica invece soffre senza un preciso motivo, lamentando problemi di accelerazione e di entrata in curva. Le soluzioni? Al momento poche, come dimostrano i risultato ottenuti nell’ultimo mese, veri e propri buchi nell’acqua costati un pesantissimo bottino di punti. Il decimo posto ottenuto in griglia a Le Mans non promette nulla di buono in vista della gara di domani, ma Valentino Rossi potrebbe comunque stupire e tirare fuori il coniglio dal cilindro, anche se gli indizi conducono verso una direzione tutt’altro che felice.