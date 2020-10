Non arriverà in questi giorni la sentenza del Tas di Losanna su Andrea Iannone, risultato positivo lo scorso novembre al drostanolone in un controllo antidoping effettuato in Malesia.

I giudici hanno deciso di rinviare la loro decisione a metà novembre, emanando oggi un documento in cui sottolineano quello importante slittamento al prossimo mese, dichiarando di fatto conclusa la stagione di ‘The Maniac‘. Una scelta che non piacerà affatto al pilota di Vasto, che avrebbe voluto conoscere a breve la decisione del Tas, che dovrà annullare, confermare o prolungare la sospensione di 18 mesi già inflitta a Iannone.