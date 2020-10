“Se Rossi vuole far salire suo fratello nel 2021, che paghi lui proprio come è accaduto con Rabat, Abraham o Simeon“. Parole e musica di Raul Romero, proprietario del Team Esponsorama (ex Avintia), che ha stuzzicato il Dottore sulla possibilità di vedere il fratello Luca Marini su una delle proprie moto nel 2021.

Una frase riportata immediatamente al pilota della Yamaha, che ha risposto a suo modo con il solito carico di ironia: “per prima cosa, spererei di non pagare io! Delle due, facciamo pagare la VR46 o i nostri sponsor! Stiamo pensando a tutto in realtà. Secondo me sarebbe bello far correre Luca in MotoGP con la Ducati, soprattutto se la Ducati ha un interesse particolare su di lui e non pensa ad averlo solo un per un anno“.