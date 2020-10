Cala il sipario sul warm-up del Gran Premio di Francia, ultima sessione disponibile per mettere a punto le moto in vista della gara delle 13.

Miglior tempo per Franco Morbidelli, capace di stampare un 1:32.869 che nessun altro dei suoi avversari riesce a battere. Seconda posizione per Viñales protagonista anche di una scivolata, mentre alle sue spalle si piazzano Cal Crutchlow e Danilo Petrucci. Ottimo il sesto posto di Alex Marquez dietro Pol Espargaro, concludono poi la top ten Zarco, Quartararo, Nakagami e Dovizioso. Non brilla e non spinge Valentino Rossi, che deve accontentarsi di un’anonima dodicesima posizione.