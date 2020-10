Buone notizie per Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, i due piloti italiani riescono ad ottenere il pass per la Q2 delle Qualifiche del GP di Francia, strappando rispettivamente il decimo e il settimo tempo nelle FP3 di questa mattina. Il miglior crono lo strappa Fabio Quartararo, che riscatta così un venerdì in chiaroscuro. Alle sue spalle un sorprendente Miguel Oliveira e Franco Morbidelli, abile a precedere Miller e Crutchlow. Buono il sesto tempo di Zarco, seguito dalla coppia Yamaha Rossi-Vinales, chiudono infine la top ten Pol Espargaro e il Dovi.