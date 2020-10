Il week-end di Aragon prosegue nel segno delle Yamaha, la Casa di Iwata continua a dominare la classifica anche nelle FP3, dove Maverick Viñales fa segnare il miglior tempo con uno splendido 1:47.7111.

Alle sue spalle le due Petronas di Morbidelli e Quartararo, con il francese protagonista di un brutto highside che lo ha costretto ad un passaggio in Clinica Mobile. Dietro le Yamaha si piazza la Honda LCR di Crutchlow e la KTM di Pol Espargaro, seguito da Joan Mir su Suzuki e Alex Marquez sulla Honda ufficiale. Completano la top ten Nakagami, Rins e Aleix Espargaro che staccano così il pass per la Q2 delle Qualifiche. Disastro invece per le Ducati, tutte fuori dalle prime dieci posizioni: Dovizioso chiude tredicesimo con una caduta al suo attivo, Bagnaia quindicesimo e Miller diciassettesimo davanti a Danilo Petrucci.