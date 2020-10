Tre zeri consecutivi da cancellare, un periodo nerissimo per Valentino Rossi che si prepara adesso ad un doppio appuntamento sul circuito di Aragon, dove storicamente non si è mai trovato a proprio agio.

Non ci sono però più margini di errore, non tanto per un’improbabile rimonta in campionato, quanto per vivere un dignitoso finale di stagione che chiuderà anche la sua esperienza in Yamaha. Interrogato sulle sue sensazioni in vista del week-end spagnolo, Valentino Rossi ha sottolineato: “questo circuito è sempre stato ostico per me, dunque sarà una vera sfida per me essere competitivo qui. Tuttavia, in questa stagione mi sento veloce e ho un buon feeling con la moto. Cercheremo di lavorare duramente e provare ad alzare quella che è stata la mia asticella nelle ultime stagioni ad Aragon“.