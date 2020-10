Una sorpresa gradita, una telefonata che Danilo Petrucci non si sarebbe aspettato di ricevere in diretta televisiva. Eppure, la mamma del pilota della Ducati è riuscita a sorprenderlo, intervenendo durante l’intervista del figlio alla tv ufficiale della MotoGp.

Un’improvvisata che ha commosso e non poco il Petrux, rimasto davvero contento per la telefonata della mamma dopo la vittoria nel GP di Francia. Negli ultimi due anni, la famiglia del pilota della Ducati aveva assistito alla gara di MotoGp direttamente dal circuito, ma quest’anno a causa del Coronavirus hanno preferito rimanere a casa. Un’assenza che Danilo ha deciso di colmare con una splendida vittoria, dedicandola proprio alla mamma.

#UNSEEN: An unexpected call for @Petrux9 after his success at Le Mans got him a bit emotional… 🥰☺️#FrenchGP🇫🇷 | #ForzaDucati@motogp | @DucatiMotor pic.twitter.com/od9IHMmW3F

— Ducati Corse (@ducaticorse) October 12, 2020