Danilo Petrucci ha chiuso al quindicesimo posto la prima sessione di prove libere del GP di Aragon, un risultato tutt’altro che positivo essendo reduce dalla vittoria di Le Mans. A condizionare il ternano è stato l’inconveniente capitatogli in allenamento, quando è stato punto da un calabrone.

Una situazione inusuale che gli ha provocato un tremendo gonfiore, come testimoniato dal Petrux sui social: “purtroppo l’altro ieri un calabrone mi ha punto mentre correvo e questo è il risultato dopo due giorni. Spero di risolvere oggi“.

-Unfortunately 2 days ago a hornet has bitten me while running and this is the result today. Hope to resolve today. pic.twitter.com/WLlCRbaRgj

