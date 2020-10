Dopo una settimana di pausa, la MotoGp torna nuovamente in scena e lo fa in Francia. Domenica si corre la gara di Le Mans e Valentino Rossi non ha intenzione di commettere altri errori.

“Sicuramente il risultato in Catalogna è stato un peccato, ma la cosa positiva che ci portiamo da lì è che siamo abbastanza veloci per lottare per il podio e penso che possiamo anche provare qualcosa durante il weekend in Francia. Le Mans è un tracciato che mi piace molto e siamo solitamente competitivi lì. L’obiettivo è di continuare il lavoro fatto in Catalogna e lottare davanti nuovamente.Faremo del nostro meglio per lottare per il podio.Speriamo in un tempo, se non buono, almeno costante, così possiamo essere completamente preparati per la gara di domenica“, queste le parole del Dottore alla vigilia della gara francese.