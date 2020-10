E’ stata una giornata particolare per Valentino Rossi oggi a Le Mans, non tanto per i risultati ottenuti in pista, quanto per l’incidente che ha coinvolto suo fratello Luca Marini. Il pilota dello Sky Racing Team è stato portato in ospedale dopo essere caduto durante le FP2 di Moto2, sbattendo violentemente contro l’asfalto.

Una situazione che ha preoccupato e non poco il Dottore, come spiegato da lui stesso a fine giornata: “ho parlato con Luca e sta bene. Mi ero spaventato, perché è stato un incidente molto brutto. In generale sta bene e questa è la cosa più importante. In Moto2 c’è qualche problema con le gomme, sono troppo dure, soprattutto quelle rain. Spesso infatti i piloti della Moto2 fanno molta fatica sul bagnato e girano solo poco più forte della Moto3, soprattutto quando è freddo. Anche le slick comunque sono molto dure, perché a volte si riescono a fare anche 40-50 giri. Per Luca era il secondo giro, le gomme non erano ancora in temperatura e quindi è stato un errore. E’ stata una brutta caduta, ma tutto sommato sta bene“.

Passando alla giornata di MotoGp, il Dottore ha ammesso: “oggi le condizioni erano molto pericolose, al limite. Non era solo bagnato, ma era anche molto freddo. Oggi pomeriggio con le gomme slick, con l’asfalto che non arrivava a 20 gradi di temperatura, era molto difficile e pericoloso, perché c’erano anche delle chiazze di bagnato. In ogni caso mi sento abbastanza bene sulla moto e il mio passo non era male. Purtroppo mi hanno cancellato il giro migliore per una bandiera gialla, ma spero che domani possa essere asciutto per capire meglio il nostro potenziale“.

Sul fatto di correre infine a Le Mans ad ottobre, Valentino Rossi ha espresso la propria idea: “farci andare a luglio a Jerez, in Andalusia, e ad ottobre a Le Mans, viene da pensare che gli abbiamo fatto qualcosa di male e che ce l’hanno voluta far pagare. Però è anche vero che le condizioni sono molto particolari, perché c’è il Coronavirus, quindi hanno dovuto rifare il calendario un po’ velocemente, anche se Le Mans a ottobre è un po’ pericolosa e bisogna stare attenti. E’ un po’ come Phillip Island ad ottobre, non è il momento migliore per andarci“.