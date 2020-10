Sono tutti ad Aragon meno Valentino Rossi, che deve rimanere isolato in casa a Tavullia dopo la positività al Coronavirus emersa nel corso dell’ultima settimana. Il Dottore salterà non solo questo Gran Premio ma anche quello di sette giorni fa, tornando poi a novembre a Valencia.

Intervenuto telefonicamente a Sky Sport, il pilota della Yamaha ha commentato quanto sta avvenendo in Spagna, soprattutto ai suoi piloti in Moto2 e Moto3: “ho ricominciato a parlare adesso dopo aver visto quanto successo in Moto2 e Moto3. Sono rimasto senza parole, pensavo che Bezzecchi vincesse, aveva fatto una gara incredibile, non volevo crederci, ci sono rimasto davvero male. Come sto? Pensavo fosse come il lockdown, invece ora tocca stare da soli sempre, senza vedere nessuno, sono sempre solo. Sì, mi portano da mangiare, a volte scendo giù. E’ molto noioso, è una bella ‘bega’. Sto bene rispetto a due giorni fa. Sono ancora un po’ debole ma non ho più la febbre, di fatto sono stato male un giorno e mezzo. Questo è già diverso, riuscirsi a muovere senza avere mal di testa è diverso“.