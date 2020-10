La frattura tra Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso per quello che è successo nelle Qualifiche del GP di Aragon non è stata risanata, i due piloti della Ducati non hanno parlato faccia a faccia in questi giorni, dunque gli screzi sono rimasti.

Il ternano ne ha parlato alla vigilia di questo nuovo appuntamento spagnolo, sottolineando comunque come non abbia senso rivangare il passato: “non lo so se con Dovi il rapporto si è incrinato, è stato un insieme di tante cose, ma è inutile continuare a parlarne. Abbiamo già fatto delle dichiarazioni, lui ha la sua idea e io ho la mia, quindi è inutile continuare a rivangare quell’episodio, nel quale credo che nessuno abbia perso punti importanti. Conta di più riuscire a fare meglio dalla prossima gara in poi. Siamo in una fase parecchio calda, rivangare questo episodio penso che non faccia bene soprattutto ad Andrea, perciò penso che continueremo a fare il nostro lavoro come lo sappiamo fare“.

Petrucci infine ha chiosato: “non penso che questa cosa possa condizionarmi, perché il mio obiettivo è sempre quello di cercare di fare il massimo in ogni turno di prova ed in ogni gara. L’unica cosa che posso fare è cercare di fare meglio di domenica scorsa e sono molto motivato a riuscirci“.