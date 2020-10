La notizia della positività al Coronavirus di Valentino Rossi ha spiazzato l’intero paddock di MotoGp, in particolare la Yamaha, che non potrà contare sul Dottore per il Gran Premio di Aragon in programma domenica.

Molto probabilmente il pesarese dovrà saltare anche il secondo appuntamento spagnolo, che si terrà solo sette giorni dopo sulla stessa pista. Sulla positività al Covid-19 di Valentino Rossi si è soffermato Lin Jarvis, che ha espresso il proprio disappunto: “questa è una pessima notizia per Valentino ed una pessima notizia per il team Monster Energy Yamaha MotoGP, ma anche per gli appassionati di MotoGP di tutto il mondo. Per prima cosa, speriamo che Valentino non soffra troppo nei prossimi giorni e che si riprenda completamente nel più breve tempo possibile“.