Dopo pochi giorni dall’ultima gara disputatasi domenica scorsa a Le Mans, la Ducati è pronta a tornare in pista questo fine settimana per disputare il primo dei due gran premi consecutivi in programma sul circuito del MotorLand Aragón di Alcañiz in Spagna.

Reduce da un solido fine settimana in Francia, che lo ha visto chiudere al quarto posto dopo aver lottato per la vittoria insieme al compagno di squadra Petrucci, Dovizioso punta ad essere altrettanto incisivo anche nell’appuntamento in Spagna: “ho subito voltato pagina dopo Le Mans e ora sono già concentrato sui prossimi due gran premi che si disputeranno ad Aragón e che saranno decisivi, giunti a questo punto della stagione. Lo scorso anno sono riuscito a salire sul podio al MotorLand e, anche se sulla carta non siamo i favoriti su questo tracciato, sono convinto che potremo giocarcela sfruttando al massimo i punti forti della nostra DesmosediciGP. Il campionato è ancora aperto e dobbiamo continuare a lavorare gara dopo gara per cercare di centrare il nostro obiettivo”.