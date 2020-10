Pessima giornata per Andrea Dovizioso ad Aragon, il pilota della Ducati non è andato oltre il diciassettesimo posto sulla griglia di partenza, compromettendo la gara di domani.

Il forlivese è apparso abbastanza arrabbiato nel post gara, esprimendo in modo alquanto colorito le sue sensazioni: “mi girano solo i coglioni che non riesco a giocarmi il campionato, il resto non è importante. Molti avversari sono migliorati e sono più veloci, quindi hanno anche più margine per gestire la gomma. Per questo la vedo dura. Marquez? Se si deve operare non è una bella cosa, vuol dire che c’è qualcosa che non sta andando. Però sinceramente non conosco i dettagli, quindi non ha senso commentare. Credo che nessuno se lo sarebbe aspettato e che anche lui pensasse di ritornare, ma solo lui può sapere come stanno le cose“.