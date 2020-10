Le chances di Andrea Dovizioso di vincere il Mondiale 2020 di MotoGp forse sono sfumate oggi ad Aragon, dove il pilota della Ducati ha chiuso tredicesimo crollando a 28 punti in classifica da Joan Mir.

Un risultato che chiude di fatto la stagione del forlivese, apparso deluso nel post gara ai microfoni di Sky Sport: “di solito capisci in base alle tue sensazioni se puoi lottare per il titolo. In passato le abbiamo avute, quest’anno invece mai. Anzi, il feeling è peggiorato nel corso della stagione. Continuare a parlare di Mondiale non ha senso. Ha senso solo parlare di velocità, che però in questo momento io non ho. È brutto correre così, perché non ti puoi giocare certe posizioni. Se lotti per il podio è un discorso, ma se non puoi farlo è davvero triste. In prova facciamo fatica e in gara soffriamo. La verità è che la situazione non è sotto controllo. Prendiamo Zarco, lui è l’esempio perfetto. Non conosceva la Ducati, ma a Brno ha fatto un weekend da applausi. Poi però non è più riuscito a ripetere quelle prestazioni sino a oggi. Questo vuol dire che nessuno, in Ducati, ha trovato le giuste sensazioni sino a questo momento“.