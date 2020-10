Alberto Puig aveva fatto intendere qualcosa nel venerdì di Aragon, ma Stefan Bradl ha tolto tutti i dubbi sulla data del ritorno in pista di Marc Marquez.

Il tedesco ha annunciato che correrà fino a Portimao, dunque automaticamente il campione del mondo rientrerà solo nel 2021, saltando in toto questa stagione. Il collaudatore della Honda HRC lo ha confermato ai microfoni di Servus TV, facendosi scappare questa importante notizia: “finirò la stagione, me lo hanno detto ieri e non so se posso dirlo ufficialmente, ma è un dato di fatto. Marc deve concentrarsi sul fare in modo che sia tutto ok. Non credo che per lui valga la pena di correre il rischio di provarci, deve rimettersi in sesto. Nel frattempo, c’è ancora molto lavoro che mi aspetta. Dopo le due gare di Valencia andrò a Jerez per un test, poi a Portimao per l’ultima gara“.