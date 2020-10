Il ritorno in pista di Marc Marquez si avvicina sempre più, il campione del mondo sta lavorando duramente per correre qualche gara in questa stagione, ma al momento le sue condizioni non sono note.

Sul possibile rientro si è soffermato il fratello Alex, secondo una settimana fa a Le Mans, che ha addirittura ammesso come Marc potrebbe rientrare anche ad Aragon nel prossimo week-end di gara: “Marc sta continuando a lavorare senza sosta e il braccio migliora giorno dopo giorno, però non sono un dottore e non posso dire quando potrà tornare in pista. Potrebbe essere Valencia, come Portimao, come addirittura la prossima settimana per correre anche ad Aragon“.