Dopo un weekend di pausa, il Motomondiale entra nella fase più calda e si prepara a scendere in pista per il Gran Premio di Francia. In diretta dal circuito ‘Bugatti’ di Le Mans, DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) trasmetterà la gara, a sei turni dal suo atto finale.

Il pilota di casa Fabio Quartararo, attuale leader in classifica, si prepara a rincorrere un altro successo e imporsi come grande favorito di questo Motomondiale. Ad inseguirlo Mir e Maverick Viñales mentre Andrea Dovizioso cercherà di riscattarsi dopo la scivolata dalla prima alla quarta posizione in seguito alla caduta sul circuito del Montmelò. In Moto3, invece, continua la corsa di Ai Ogura e Albert Arenas in cerca di punti preziosi per rimanere in vetta alla classifica; mentre in Moto2 domina ancora l’Italia con il tridente Marini, Bastianini e Bezzecchi. A commentare la classe regina per DAZN la coppia composta da Niccolò Pavesi e Marco Melandri. A raccontare invece sia la Moto2 che la Moto3 le voci di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo.

Dove seguire il Gran Premio di Catalogna in tv:

Una delle novità principali di questo Mondiale 2020 di MotoGp è che potrà essere seguito su DAZN (Guarda la MotoGP live su DAZN), che trasmetterà prove libere, qualifiche e gare di MotoGP, Moto2 e Moto3 in diretta streaming e on demand. I commentatori ufficiali saranno Marco Melandri, Niccolò Pavesi e Matteo Pittaccio: pronti a raccontare ogni sfaccettatura di tutti i week-end del Motomondiale.

Di seguito la programmazione di DAZN (Guarda il GP di Francia live su DAZN)

Venerdì 9 ottobre

Ore 9:00: Free Practice 1 – commento di Matteo Pittaccio (Moto2 e Moto3) e Niccolò Pavesi (MotoGP)

Ore 13:15: Free Practice 2 – commento di Matteo Pittaccio (Moto2 e Moto3) e Niccolò Pavesi (MotoGP)

Sabato 10 ottobre

Ore 9:00: Free Practice 3 – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Ore 12:35: qualifiche – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Domenica 11 ottobre

Ore 9:00: Warm Up – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Ore 11:20: gara Moto3 – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo

Ore 13:00: gara MotoGP – commento di Niccolò Pavesi e Marco Melandri

Ore 14:30: gara Moto2 – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo