Marc Marquez potrebbe rinviare il suo ritorno in pista alla prossima stagione, chiudendo di fatto la stagione 2020 con zero gare al proprio attivo, colpa dell’infortunio alla spalla rimediato nel primo GP di Jerez.

Inizialmente si pensava che il campione del mondo potesse tornare a Valencia, ma dalla Spagna sono emerse alcune indiscrezioni di un terzo intervento chirurgico in programma per Marc Marquez, che sancirebbe ufficialmente il suo ritorno in sella alla Honda nel 2021. Interrogata sulla vicenda, la Casa giapponese ha sottolineato di non essere a conoscenza di nessuna operazione in programma per il proprio pilota, impegnato in queste settimane in una complessa fase del suo recupero che non prevede alcun intervento.