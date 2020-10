Franco Morbidelli vince il Gran Premio di Teruel, centrando il secondo successo in questo Mondiale 2020 di MotoGp. Il pilota del Team Petronas taglia per primo il traguardo davanti alle due Suzuki di Rins e Mir, con quest’ultimo che allunga in testa alla classifica piloti. I punti di vantaggio su Quartararo sono adesso 14, mentre su Vinales diventano 19. Quarto il Morbido grazie alla vittoria di oggi, con un gap di 25 punti dal leader.

La nuova classifica piloti dopo il Gp di Teruel: