Il Gran Premio di Francia regala un nuovo vincitore in questa stagione, Danilo Petrucci centra il secondo successo con la Ducati dopo Mugello 2019 e chiude alla grande un week-end perfetto. Dietro di lui Alex Marquez e Pol Espargaro, con Andrea Dovizioso quarto ma felice per aver guadagnato punti importanti in ottica campionato. Nella classifica piloti in testa rimane Fabio Quartararo, nono oggi al traguardo, seguito da Mir e dal Dovi. Solo tredicesimo invece Rossi, caduto anche a Le Mans e protagonista del terzo 0 consecutivo.

La nuova classifica piloti dopo il Gp di Francia: