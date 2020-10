Joan Mir è il nuovo leader della classifica mondiale di MotoGp, lo spagnolo della Suzuki chiude al terzo posto il GP di Aragon e si porta a quota 121, sei punti più di Quartararo finito oggi fuori dalla zona punti. Il Diablo scala in seconda posizione con sei lunghezze di vantaggio su Viñales, che precede a sua volta un irriducibile Dovizioso. Quattro piloti in quindici punti dunque, per un Mondiale che si fa sempre più avvincente.

La nuova classifica piloti dopo il Gp di Aragon: