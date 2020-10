Alex Marquez sembra averci preso gusto in questo finale di stagione a salire sul podio, prima a Le Mans e adesso anche ad Aragon, dove ha chiuso secondo alle spalle di Joan Mir.

Lo spagnolo è stato spinto da casa dal fratello Marc, ancora convalescente dopo l’infortunio subito nella prima gara di questa stagione. Il campione del mondo in carica si è travestito da vero e proprio ultras, urlando a squarciagola durante la gara a favore del fratello, come dimostra il video pubblicato sui propri canali social. Accanto a questo anche un tweet esilarante, con cui Marc ha ‘rivendicato’ di essere il “fratello di Alex Marquez“. Parole che hanno fatto piacere al più giovane dei due fratelli, che ha risposto così ai microfoni di Sky Sport: “il suo tweet? Bellissimo. Io sono orgoglioso di essere suo fratello, quando le cose non vanno come ti aspetti la gente ti guarda di più, perché sei suo fratello. Ma non mi dispiace, mi piace avere la pressione”.