L’aumento impressionante dei casi di Coronavirus in Europa ha fatto drizzare le antenne alla IRTA e alla Dorna, che hanno redarguito nel week-end di Aragon i team di MotoGp per aver allentato l’attenzione sul rispetto delle misure anti-Covid.

Per questo motivo, la Federazione ha inviato una lettera a tutti i team per richiamarli al rispetto dei protocolli sanitari: “si è notato che alcune persone hanno iniziato ad allentare l’osservanza delle misure di sicurezza richieste nel paddock e nei box” si legge nella lettera. “Sono apparse in TV e sui social network immagini di personale che festeggiava con i piloti senza indossare le mascherine. Se vogliamo che ci sia permesso di continuare a correre dobbiamo dimostrare all’esterno che stiamo rispettando le condizioni che sono state concordate per ottenere i permessi. Vi preghiamo di non pregiudicare il completamento della stagione!“.