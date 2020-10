Brutto incidente per Fabio Quartararo nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon, il francese è stato protagonista di un highside a 8 minuti dalla fine delle FP3 che gli ha causato parecchio male.

Il pilota del Team Petronas ha sbattuto forte contro l’asfalto, rimanendo a terra nella via di fuga e venendo portato via in barella. Adesso Quartararo verrà trasportato presso la Clinica Mobile, dove verranno valutate le sue condizioni in vista delle Qualifiche del pomeriggio.