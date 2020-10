Andrea Dovizioso non riesce a qualificarsi per la Q2 del GP di Aragon, il pilota forlivese è fuori dalle prime due posizioni che permettono il passaggio del turno. Un colpo durissimo per il Dovi, infuriato nel box con la Ducati per la pessima strategia utilizzata nel gioco delle scie con Petrucci. Una reazione clamorosa, con il guanto scagliato contro il muro e l’immediata uscita dal garage, che farà certamente discutere.

Have you ever seen Dovi this angry?! 😤🤬

Pushed out of Q2 by his teammate Danilo Petrucci after giving him a tow…#AragonGP pic.twitter.com/8fZgky2nPI

— MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) October 17, 2020