Valentino Rossi non è potuto volare ad Aragon a causa della positività al Coronavirus, riscontrata ieri dopo il tampone effettuato prima della partenza. Una disdetta per il Dottore, che probabilmente dovrà saltare anche il secondo appuntamento spagnolo, in programma nel prossimo week-end sulla stessa pista di Alcaniz.

Il pilota della Yamaha è dovuto quindi rimanere a casa in quarantena insieme ai suoi cani, sorpresi anche loro dalla presenza del padrone sempre in viaggio specialmente durante il fine settimana. Lo stesso Rossi si è accorto della curiosa espressione del cane Ulisse, postandola sui social con questa didascalia: “Ulisse non capisce come mai non sono ad Aragon“.