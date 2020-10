Colpo di scena in casa Aprilia, la Casa di Noale infatti ha deciso di cambiare la propria line-up in vista delle ultime tre gare della stagione, che si terranno a Valencia e Portimao. Il CEO Rivola infatti ha deciso di sostituire Bradley Smith con Lorenzo Savadori, fresco vincitore del Campione Italiano SBK, conquistato con sei vittorie e due secondi posti in otto gare in sella all’Aprilia RSV4 del team Nuova M2 Racing.

Prestazioni esaltanti che gli hanno spalancato le porte della MotoGp: “dire che sono felice è poco e voglio subito ringraziare Aprilia Racing per la grande opportunità. Arrivo preparato all’appuntamento, grazie sia al lavoro svolto durante i test sulla RS-GP, sia alla stagione appena conclusa nel CIV, un Campionato sfidante che mi ha obbligato alla massima forma e alla massima concentrazione. Ora devo riordinare le idee, fare tesoro dei chilometri percorsi in sella alla RS-GP e farmi trovare pronto e concentrato per la prima sessione di prove“.