Alex Marquez è finalmente sbocciato anche in MotoGp, cancellando l’ombra ingombrante del fratello Marc che spesso lo ha condizionato in questo suo primo anno in classe regina. Lo spagnolo è riuscito a risollevarsi e a conquistare nelle ultime settimane due podi consecutivi, chiudendo secondo sia a Le Mans che ad Aragon.

Una boccata d’ossigeno per Alex, che ha sfruttato questi risultati per sottolineare le sue qualità: “non ho mai dubitato di meritarmi tutto questo, so cosa sono riuscito a ottenere in passato. Qui è dove si vive nel presente e io dovevo dimostrare perché mi trovo qui. Ho cercato di essere il più professionale possibile, di provare a fare il mio lavoro senza ascoltare nessuno. Alla fine ci siamo arrivati. Il mio stile è differente da quello di Marc. Sono più alto, più magro, mi prendo più cura delle gomme. Abbiamo problemi diversi e posso aiutare la Honda a realizzare una moto più completa. Con Nakagami possiamo fare in modo che questo non sia un anno perso“.