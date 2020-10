Il mondo del cinema saluta una leggenda, Sean Connery è morto oggi all’età di 90 anni come riferito dalla BBC.

L’attore scozzese è divenuto celebre per il ruolo di James Bond, incarnando il primo interprete cinematografico dell’agente 007. Tra i suoi altri capolavori anche Indiana Jones e The Rock, film che gli hanno permesso di scrivere pagine fondamentali del cinema internazionale, impreziosendo la sua carriera con un Oscar nel 1988 per ‘Gli Intoccabili’, due premi Bafta e tre Golden Globe. È stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II all’Holyrood Palace nel 2000, lo scorso agosto scorso aveva spento 90 candeline.