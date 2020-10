Davvero clamoroso quanto successo al Mondiale di kart, svoltosi oggi sulla pista di Lonato. Uno dei protagonisti, ossia Luca Corberi, ha letteralmente perso la testa dopo un incidente che lo ha costretto al ritiro durante la finale KZ.

Il pilota italiano ha staccato il paraurti del suo mezzo e si è appostato a bordo pista, aspettando che transitasse l’avversario che, secondo lui, avrebbe causato la sua uscita di scena. Al momento del passaggio, Corberi gli ha scagliato contro il paraurti, rischiando un incidente a catena. Non contento, il pilota italiano nel post gara è andato a trovare il suo ‘collega’ aggredendolo fisicamente e facendo scattare così una clamorosa rissa. Ecco i video:

