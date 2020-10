Venerdí 23 ottobre la grande boxe internazionale torna ad essere protagonista all’Allianz Cloud (ex Palalido) di Milano a partire dalle 19:00. Sarà proprio il capoluogo lombardo ad ospitare il primo evento di pugilato dell’anno, frutto della joint venture pluriennale tra Matchroom Boxing Italy, OPI Since 82 e DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento). Un appuntamento atteso da mesi dopo che la pandemia aveva annullato l’incontro inaugurale della stagione previsto inizialmente a febbraio. Saranno ben 6 gli incontri in programma, con alcuni tra i pugili emergenti italiani più interessanti. La main card, a partire dalle 21:00 circa, vedrà in palio due titoli internazionali.

Il fiorentino Fabio Turchi (17-1, 13 KO) tenterà di riscattare la prima sconfitta della sua carriera subita a Trento contro Tommy McCarthy affrontando il lettone Nikolajs Grisunins (12-1-1, 5 KO) per il titolo Internazionale IBF dei pesi massimi leggeri. Nel co-main event, l’artista del knock out e campione dei pesi welter Maxim Prodan (18-0-1, 14 KO) sfiderà il ferrarese Nicola Cristofori (12-2-2, 1 KO). Completa la main card il match tra l’ex campione Global WBO dei pesi welter Dario Morello (15-1, 2KO) e l’ex campione Silver WBC Andrea Scarpa (24-6, 11 KO) sulla distanza delle 10 riprese. I vincitori di questi due incontri si sfideranno nei prossimi mesi in una finale con in palio il titolo IBF International.

Sul ring tornano anche giovani talenti italiani, protagonisti nell’under card, tra cui l’ex campione internazionale Silver WBC dei pesi piuma Francesco Grandelli (13-1-1, 2 KO), l’imbattuto supermedio Ivan Zucco (11-0, 9 KO), e il peso superwelter romano Mirko ‘Terminator’ Natalizi (7-0, 4 KO). Per la manifestazione DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento) mette in campo una una grande produzione internazionale e trasmetterà la serata live e in modalità on demand in Italia, Spagna, Stati Uniti, Canada, Giappone, Germania, Austria, Svizzera e Brasile. Collegamento a partire dalle 19:00, oltre quattro ore di diretta per coprire ogni istante dell’evento. A commentare la serata sulla piattaforma di streaming la coppia formata da Giacomo Brunelli e dall’ex campione mondiale WBU e campione europeo dei pesi welter Alessandro Duran.

In attesa dell’evento sono già disponibili su DAZN, nella sezione dedicata alla boxe, contenuti esclusivi con i pugili italiani protagonisti della serata di venerdì 23 ottobre.