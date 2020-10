Rigore davvero incredibile assegnato alla Roma nel match contro il Milan, un fallo praticamente inventato dall’arbitro Giacomelli, che inverte completamente quella che avrebbe dovuto essere la giusta decisione. L’intervento da punire infatti sarebbe dovuto essere quello di Pedro e non di Bennacer, che anticipa l’avversario ricevendo il pestone. Ecco il video:

The referee give Roma a penalty after this contact between Pedro and Bennacer !!! LOL .#ACMilan #MilanRoma … cc @IshaqChebli pic.twitter.com/AEXIeCYRer

