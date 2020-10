L’inizio di stagione del Milan è stato finora da incorniciare, nessuna sconfitta e solo un pareggio casalingo contro la Roma, con conseguente primato in campionato.

La strada imboccata è quella giusta, l’obiettivo del club è quello di continuare a risalire la china, come ammesso dall’ad Gazidis a SportLab: “abbiamo una chiara visione del Milan sulla vetta del mondo del calcio e la parte più importante è quello che succede nel campo di gioco. E per raggiungere tutto questo dobbiamo avere giocatori che siano fieri ed onorati di far parte di questo club. Non m’interessano giocatori che pensano di fare un favore alla squadra. È esattamente il contrario. Ogni giocatore deve essere orgoglioso di rappresentare questa squadra, di indossarne la maglia e lo stemma del Milan“.