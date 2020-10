Se il derby tra Milan e Inter si giocasse questo week-end, Zlatan Ibrahimovic non potrebbe scendere in campo.

L’ultimo tampone a cui si è sottoposto l’attaccante svedese ha dato ancora esito positivo, così come quello di Duarte, dunque i due rossoneri continuano il proprio isolamento fiduciario in attesa della guarigione. Entrambi sono al momento indisponibili, al contrario di tutti gli altri giocatori i cui test hanno dato esito negativo. Oggi comincerà la marcia di avvicinamento alla gara in programma sabato 17 ottobre alle ore 18, una lotta contro il tempo per il Milan che proverà in tutti i modi a riavere Ibrahimovic per la stracittadina contro l’Inter, un match importante che potrebbe dire molto sul campionato della squadra di Pioli.