Buone notizie per il Milan e per Stefano Pioli che, in vista della trasferta di Udine, ritrova tre giocatori negativizzatisi al Coronavirus.

Si tratta di Matteo Gabbia, Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge che, dopo la visita di idoneità sportiva che svolgeranno oggi, potranno riunirsi al gruppo squadra. Questa la nota del club rossonero: ‘AC Milan comunica che Matteo Gabbia è risultato negativo al Covid-19 e domani si sottoporrà a screening medico prima di ricominciare l’attività sportiva. Il Club rossonero comunica altresì che Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge, che sono sempre stati asintomatici, sono stati testati con ulteriori tamponi che hanno dato esito di negatività. Informata l’ATS, i giocatori sono autorizzati a riprendere gli allenamenti‘.