Il Milan deve fare i conti con un nuovo caso di positività al Coronavirus, non si tratta però di un calciatore bensì di Daniele Bonera, collaboratore di Stefano Pioli. A renderlo noto è il club rossonero con una nota pubblicata sul proprio sito: ‘Daniele Bonera, in seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esito positivo al Covid-19; Bonera oggi è a casa in buone condizioni. Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti‘.