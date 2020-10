Salgono a tre i calciatori del Milan positivi al Coronavirus, dopo Ibrahimovic e Duarte adesso si è aggiunto anche Gabbia. Il difensore rossonero è uno dei tre casi emersi nella Nazionale Under 21, in seguito al giro di tamponi effettuato in vista del match contro l’Islanda. A rendere nota la positività del giovane calciatore rossonero ci ha pensato il Milan con una nota: “AC Milan comunica di essere stato informato che Matteo Gabbia, ora in Islanda con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19“.