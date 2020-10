Ospite speciale ieri sera nella puntata di ‘Ballando con le stelle’, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Sulla pista del noto show televisivo si è presentato Sinisa Mihajlovic con la moglie Arianna, esibendosi in una performance davvero da applausi. Un modo per uscire dalla propria comfort zone e superare i suoi limiti, come fatto in occasione della malattia.

Proprio in riferimento a questo, l’allenatore del Bologna ha voluto lanciare un messaggio importante a tutti: “con la mia famiglia l’abbiamo superata con l’amore e la voglia di vivere. Non mi sono lasciato mai andare. Ho ricevuto tanto affetto dai mia moglie e dai miei figli. Non sono mai stato uno che univa ma divideva. Volevo dare un esempio, nella malattia non bisogna vergognarsi“.