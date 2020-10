Ha sognato questo giorno a lungo in carriera, ma purtroppo il maltempo glielo ha rovinato. L’esordio ufficiale di Mick Schumacher in Formula 1 non è avvenuto oggi, le avverse condizioni meteo hanno infatti obbligato la Direzione Gara a cancellare la prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Eifel, nelle quali il giovane tedesco avrebbe dovuto girare con l’Alfa Romeo Racing al posto di Antonio Giovinazzi.

Le nuvole basse non hanno permesso all’elicottero medico di decollare, dunque l’unica soluzione è stata quella della cancellazione delle FP1. Tanta delusione non solo Mick, ma anche Frederic Vasseur, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “un peccato per Mick non aver girato, è una bella pista e aveva fatto un bel lavoro per prepararsi, ma è andata così. Cercheremo di riprogrammare con la Ferrari un’altra opportunità per lui. Mick per noi in futuro? È sulla lista. Quando sceglieremo i piloti per il 2021? Prenderemo una decisione entro la fine del mese“.