Si preannuncia una puntata scoppiettante quella del Grande Fratello Vip che andrà in onda questa sera, Alfonso Signorini avrà parecchie gatte da pelare considerando la bestemmia di Denis Dosio e la rivelazione fatta da Adua Del Vesco nella casa.

L’inquilina della casa più spiata d’Italia pare abbia bisbigliato all’orecchio di un altro concorrente una verità riguardante Massimiliano Morra che, secondo Adua, sarebbe gay. I due hanno vissuto una storia d’amore finita ormai da un pezzo, ma quel fidanzamento per la Del Vesco sarebbe stata solo una copertura. I social ovviamente si sono divisi in seguito alla dichiarazione della concorrente del GF Vip, chiedendo sui social spiegazioni sulle sue parole. Questa sera toccherà a Signorini fare chiarezza, magari organizzando un confronto diretto tra i due ex fidanzati che promette scintille.