Diego Armando Maradona ha deciso di prendere tutte le precauzioni anti-Covid per la sua prima amichevole pre-campionato alla guida del Gimnasia contro il San Lorenzo. Il Pibe si è presentato in panchina allo stadio ‘Nuevo Gasometro’ con una maschera protettiva integrale, utile per coprirgli l’intero volto e a farlo sembrare quasi un astronauta. Conciato come lui anche il figlio Diego Fernando, seduto accanto a Maradona in panchina con la stessa protezione sul viso.