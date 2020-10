Ha fatto molto scalpore il post pubblicato da Giorgia Palmas sui social, una foto insieme al compagno Filippo Magnini accompagnata da un ringraziamento a tutti coloro che hanno avuto un pensiero carino per la nascita della figlia Mia.

Accanto ai dolci messaggi però, è infuriata anche la polemica per la presenza dell’ex nuotatore azzurro in sala parto, luogo inaccessibile in questo periodo di Covid-19 per molti padri, impossibilitati a veder nascere i propri figli. “Il mio è stato un (secondo) parto cesareo, è andato tutto molto bene e Fili mi è sempre stato accanto – le parole della Palmas – senza mai lasciare la mia mano prima e la manina di Mia poi“. Parole a cui hanno fatto seguito molti messaggi di gente delusa, che vi riportiamo di seguito: