E’ una fan accanita della masturbazione e non fa nulla per nasconderlo. Lily Allen ha le idee chiare per quanto riguarda il piacere sessuale, l’ultima sua trovata lo conferma: la cantante inglese infatti ha appena lanciato un sex toys che porta il suo nome insieme al brand Womanizer, marchio che produce stimolatori clitoridei tra i più venduti al mondo.

Si chiama ‘Womanizer Liberty by Lily Allen’ e lo ha presentato proprio la popstar sul proprio profilo Instagram: “sono davvero entusiasta di presentarvi il mio sex toy personale! Si chiama Liberty ed è già in commercio. Womanizer ha cambiato la mia vita, per questo oggi voglio condividere con voi la mia esperienza. Le donne non dovrebbero vergognarsi della propria sessualità: tutte meritiamo di provare piacere. Spero che questo piccolo giocattolo vi aiuti in questo senso“. Intervenuta poi ai microfoni di Cosmopolitan UK, Lily Allen si è soffermata anche sul tema della masturbazione quando si è fidanzati: “masturbati per te stessa, fai diventare l’autoerotismo una priorità e il sesso con il tuo partner un accompagnamento. Ho sposato mio marito cinque settimane fa e non lo vedo da quando è andato in tour negli Stati Uniti. A meno che non voglia dimenticarmi del piacere per tutto il tempo in cui non sono con lui, non vedo perché non possa fare da me“.