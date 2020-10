Sfida stuzzicante quella che propone oggi il calendario della Premier League, alle 18.30 infatti si sfideranno il Leeds di Marcelo Bielsa e il Manchester City di Pep Guardiola, due allenatori completamente diversi tra di loro.

Scintille in campo ma anche fuori tra i due rivali, con il Loco che ha acceso le ore antecedenti al match lanciando una velenosa frecciata all’indirizzo del catalano. Interrogato sul modo di proporre calcio di Pep, Bielsa ha attaccato: “Guardiola ha fatto molti danni al calcio perché, involontariamente, ha inventato un sistema che è il modo in cui si difende una sua squadra. Una cosa è Klopp, una cosa è Guardiola e un’altra sono io. Non riesco a considerarmi in un piano di confronto o di uguaglianza con loro. La mia carriera? Niente supera per me quello che si prova ad allenare il Newell’s, ma parlando di Europa, Marsiglia e Bilbao sono due luoghi unici in cui respirare il calcio“.