Jovana Djordjevic ha deciso di far impazzire i propri followers su Instagram, pubblicando una foto che ha fatto il pieno di likes in pochissime ore. La moglie dell’ex attaccante della Lazio ha postato uno scatto in topless, in cui il seno è coperto solo dai capelli e dalle sue mani. Forme perfette per lady Djordjevic, che ha davvero scelto un modo ‘spinto’ per far iniziare al meglio la giornata ai propri seguaci…

Visualizza questo post su Instagram Postoje pravila igre, ti znas da ne mozes sama… 🏳 Un post condiviso da 𝙹𝚘𝚟𝚊𝚗𝚊 𝙳𝚓𝚘𝚛𝚍𝚓𝚎𝚟𝚒𝚌 (@callmelolita) in data: 2 Ott 2020 alle ore 2:00 PDT